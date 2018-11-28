У берегов Курил произошло землетрясение магнитудой 5,1

У побережья северных Курил в Тихом океане было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,1, передает РИА «Новости» со ссылкой на Сахалинский филиал Геофизической службы РАН.

Сообщается, что сейсмическая активность была зарегистрирована в 01.34 среды, 28 ноября, (17.34 27 ноября мск) в 145 километрах к юго-востоку от необитаемого острова Онекотана.

Реклама

«Очаг находился на глубине 20 километров», — рассказала начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

По ее словам, жители Курильских островов подземные толчки не почувствовали.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при землетрясении в Иране превысило 500.