Погранслужба Украины не пустила в страну более 70 россиян в аэропортах Киева

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Руководитель департамента по вопросам взаимодействия и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил о том, что в аэропортах Киева не пустили в страну более 70 россиян, передает «Украинская правда».

«Если отбросить то, кто из них летел из Белоруссии или из других стран, то вчера в столичных аэропортах, «Борисполе» и «Киеве» не пропустили более 70 граждан России», — сказал Демченко.

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По его словам, подавляющее большинство граждан России не пустили из-за того, что они не смогли подтвердить цель поездки в страну. Демченко также отметил, что из Киева в Минск вернули за сутки 47 россиян.

Ранее сообщалось, что СК возбудил два дела после нападений на диппредставительства России на Украине.