В США подсчитали ущерб от пожаров в Калифорнии

<img src="//img.gazeta.ru/files3/429/12055429/upload-AP_18315754334713-pic905-895x505-28624.jpg">

Министр внутренних дел США Райан Зинке сообщил, что материальный ущерб от пожаров на севере Калифорнии составит миллиарды долларов, передает агентство AP.

Он подчеркнул, что есть огромное количество вещей, на которые он предпочел бы потратить эти федеральные средства, если бы не произошел этот инцидент.

Реклама

Уточняется, что правительство уже выделило более $20 млн в качестве компенсации американцем, потерявшим свое жилье из-за разрушительного огня.

Ранее сообщалось, что число жертв пожаров на севере Калифорнии возросло до 83 человек.