Глава МИД Турции рассказал, что Хашукджи расчленяли под музыку

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Глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу рассказал, что саудовского журналиста Джамаля Хашукджи убивали под музыку. Об этом он сказал в интервью Suddeutsche Zeitung.

По его словам, турецкая сторона не считает, что причастные к инциденту действовали самостоятельно, но никаких заявление в отсутствие доказательств не будет. Министр заявил, что прослушал аудиозаписи, согласно которым преднамеренное убийство Хашукджи продолжалось семь минут.

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«Можно услышать, как судмедэксперт инструктирует других: они должны слушать музыку, пока расчленяют его тело», — сказал Чавушоглу.

Ранее WP обвинила президента США Дональда Трампа в «трусливой капитуляции» перед убийцами саудовского журналиста.

Критиковавший саудовские власти Джамаль Хашукджи писал для The Washington Post. В начале октября издание заявило об исчезновении журналиста после визита в посольство Саудовской Аравии в Стамбуле. По данным расследования турецкой стороны, журналист был убит в здании консульства. Позднее саудовские СМИ распространили заявление генпрокурора о том, что Хашукджи погиб при ссоре с сотрудниками консульства.