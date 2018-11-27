В Крыму рассказали подробности о состоянии пострадавших украинских моряков

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Уполномоченный по правам человека в республике Крым Людмила Лубина рассказала о состоянии троих украинских моряков, пострадавших в ходе инцидента в Керченском проливе, сообщает РИА «Новости».

По ее словам, украинский омбудсмен Людмила Денисова «распускает слухи», что одному из моряков будут ампутировать кисть.

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«Это не подтверждается, у всех все конечности в норме на сегодняшний момент. Ранения не тяжелые, осколочные, состояние стабильное», — заявила Лубина.

Он отметила, что один из моряков получил ранение в плечо, другой — в бедро, третий — в кисть руки. Также она отметила, что пострадавшие 1999-го, 1998-го, 1994-го годов рождения.

Моряки госпитализированы в керченскую больницу №1.

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.