Названа причина хлопка в жилом доме в Перми

В МЧС назвали причину хлопка в одной из квартир в жилом доме в Перми. Об этом говорится в видеообращении заместителя начальника ГУ МЧС России по Пермскому краю Игоря Хлебникова.

Как отмечается, причиной хлопка стал взрыв газового баллончика.

«Произошел хлопок газового баллончика емкостью около 500 мл», — проинформировал Хлебников.

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Он добавил, что все жильцы дома вернулись в свои квартиры.

Ранее сообщалось, что в Перми ввели режим повышенной готовности после хлопка в жилом доме.