Причастные к убийству российского посла Карлова дали показания

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Прокуратура Турции обнародовала показания лиц, причастных к убийству российского посла Андрея Карлова, передает агентство Anadolu.

Сообщается, что сторонники террористического течения Фетхуллаха Гюлена (FETÖ) до покушения на Карлова занимались сбором информации о системе безопасности российской дипломатической миссии в Анкаре.

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Как отмечается, двое из 28 причастных к убийству посла — Вехби Кюршад Акалын и Хусейн Котудже — неоднократно обсуждали безопасность российского посольства.

Один из них, Акалын, работал в отделе по работе с Россией Управления национальной разведки Турции. После покушения на Карлова он была отстранен от должности. Уточняется, что по итогам расследования была обнаружена его связь с Гюленом.

Сообщается, что с ним на связь выходил Котудже, чтобы собрать информацию о российском посольстве. Во время допроса Акалын признался, что передавал Котудже все имеющиеся у него данные. Он также добавил, что Котудже спрашивал его о том, будет ли сопровождать автомобиль Карлова машина службы охраны.

«Кому передавались эти данные, я не знаю. Не исключаю, что данные нужны были для формирования Дорожной карты будущего покушения», — сказал Акалын.

Он также отметил, что исполнителя преступления Мевлюта Мерта Алтынташа могли выбрать специально для этой роли из-за его психологических проблем.

Ранее сообщалось, что в Турции завершили следствие по делу об убийстве посла Карлова.