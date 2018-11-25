Британец погиб при наезде грузовика, управляемого его собакой

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Фермер из Великобритании погиб при наезде грузовика, который управлялся его собственной собакой, передает The Bristol Post.

Как отмечается, мужчина завел транспортное средство и вышел из него, чтобы открыть ворота перед своим домом. Затем его питомец случайно нажал на рычаг в машине, в результате чего британец оказался зажатым между грузовиком и железными воротами. В итоге он скончался от полученных травм.

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Сообщается, что тело фермера обнаружил его сын. Когда он открыл двери грузовика, то обнаружил в нем собаку.

Как сообщил представитель Управления по вопросам охраны здоровья и безопасности Великобритании, действия животного — единственное разумное объяснение инцидента.

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