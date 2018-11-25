В РПЦ прокомментировали отмену передачи УПЦ здания Почаевской лавры

<img src="//img.gazeta.ru/files3/697/12030697/RIAN_2576768.HR-pic905-895x505-15831.jpg">

Зампредседателя отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Николай Балашов заявил, что неканонические раскольнические церковные структуры на Украине не смогут найти достаточное число монахов, чтобы населить ими Почаевскую лавру. Об этом сообщает РИА «Новости».

Таким образом он прокомментировал решение Минюста Украины об отмене передачи УПЦ ряда сооружений Почаевской лавры.

Реклама

По словам Балашова, у УПЦ монашествующих «в 20 раз больше, чем у раскольников».

Он также добавил, что речь идет о судьбах миллионов верующих, преданных своей церкви.

Ранее в УПЦ заявили, что отмена передачи Почаевской лавры не лишает права занимать ее здания.