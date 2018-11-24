В РПЦ предрекли Украине «полуавтокефалию»
Председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион полагает, что Константинопольский патриархат собирается создать на Украине не самостоятельную церковную структуру, а «полуавтокефальное» образование. Об этом он заявил в эфире «Россия 24».
По его словам, в томосе будет прописано право Константинопольского патриарха на рассмотрение апелляций на решения священноначалия других церквей.
«То, что хочет предложить Константинополь Украине, — конечно, не полноценная автокефальная Церковь. Это будет некая полуавтокефальная структура с очень сильной зависимостью от Константинополя», — сказал митрополит Иларион.
Он добавил, что так называемая автокефальной церковь на Украине будет изначально поставлена «в очень жесткую зависимость от Константинополя».
Ранее сообщалось, что архиерей УПЦ назвал Порошенко «гонителем церкви».