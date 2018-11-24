Во Франции подсчитали количество «желтых жилетов»

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По данным Министерства внутренних дел Франции в протестах против повышения цен на топливо участвуют не менее 23 тыс. человек по всей стране. Об этом сообщает BFMTV.

Протестное движение получило название «желтые жилеты» из-за того, что его участники одеты в светоотражающие жилеты, обязательные для водителей. Отмечается, что в Париже находятся около восьми тыс. протестующих находятся в Париже, пять тыс. — на Елисейских полях.

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Как сообщает РИА «Новости», протестующие в Париже направляются к президентской резиденции.

Ранее глава МВД Франции Кристоф Кастанер рассказал о нападении протестующих на свой дом.