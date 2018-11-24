Адвокат рассказала о «главном» в ситуации с изнасилованием дознавателя в Уфе
Ирина Валиева, адвокат дознавателя из Уфы по делу о групповом изнасиловании, впервые прокомментировала ситуацию, передает ГТРК «Башкортостан».
«У нас все нормально – мы живые, самое главное, а люди сидят – это тоже — самое главное», — сказала Валиева.
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Отмечается, что она отказалась от дальнейших комментариев.
Ранее старший помощник начальника башкирского управления СК России Евгений Каневский назвал сообщения об алиби у двух из трех бывших полицейских из Уфы способом защиты от обвинений.