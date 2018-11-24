Школьник застрелил своего сверстника в Свердловской области

Школьник из поселка Верхняя Синячиха в Свердловской области застрелил своего сверстника из охотничьего ружья. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя регионального управления Следственного комитета России Максима Чалкова.

Как отмечается, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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По сообщениям местных СМИ, между подростками произошла ссора из-за шуток в адрес одного из них. После того, как школьник не смог выгнать обидчика из своего дома, он достал охотничье ружье и выстрелил в него.

Детали произошедшего выясняются.

Ранее школьник случайно застрелил друга из ружья в Новосибирске.