УПЦ: отмена передачи Почаевской лавры не лишает права занимать ее здания

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Председатель юридического отдела Украинской православной церкви протоиерей Александр Бахов в своем фейсбуке заявил, что решение министерства юстиции Украины об отмене перерегистрации комплекса сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры не лишает УПЦ права пользоваться монастырями.

«Обращаю внимание: решение минюста об отмене государственной регистрации (изъятия из реестра записи) о праве пользования на сооружения Свято-Успенской Почаевской лавры не отменяет договор о пользовании с 2003 года. В то же время право пользования, приобретенное до 2013 года, не подлежит обязательной государственной регистрации. Поэтому отмена такой государственной регистрации не лишает мужской монастырь УПЦ права на пользование сооружениями Свято-Успенской Почаевской лавры», — написал Бахов.

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Он также подчеркнул, что решение минюста может быть обжаловано в суде.

Ранее сообщалось, что в Почаевской лавре отреагировали на отмену передачи УПЦ ее зданий.