Эйфелеву башню закрыли из-за протестов

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В Париже приняли решение закрыть Эйфелеву башню для посетителей из-за акции протеста, которая проходит на Марсовом поле. Об этом сообщается на сайте самой Эйфелевой башни.

«На Марсовом поле в субботу, 24 ноября 2018 года, пройдут акции протеста. Это событие не позволяет нам принять наших посетителей в оптимальных условиях безопасности. Поэтому было решено в этот день закрыть памятник для публики», — говорится в тексте сообщения.

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Отмечается, что купившим билеты на 24 ноября посетителям будет полностью возмещена их стоимость. В сообщении не говорится о том, когда башню вновь откроют для посетителей.

Ранее сообщалось, что семь полицейских получили ранения в ходе столкновений во Франции.