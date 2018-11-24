В Приморье суд арестовал косаток и белух из-за незаконного вылова

В Приморье суд наложил арест на 90 белух и 11 косаток, обнаруженных в бухте Средняя под Находкой в Приморском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя следственного управления Следственного комитета (СК) России по Приморскому краю Аврору Римскую.

«По ходатайству следователя суд наложил арест на всех морских животных», — сказала Римская.

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Она добавила, что это предполагает запрет на совершение каких-либо действий с животными, в частности, на перевозку и продажу.

Как отмечается, такая мера связана с тем, что ранее региональное управление СК возбудило уголовное дело по факту незаконного вылова косаток и белух с детенышами.

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