Вышинский рассказал, кто стоит за его задержанием
Глава РИА «Новости» Украина Кирилл Вышинский заявил, что его задержание было организовано на уровне правительства Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Вышинского, обвинения против него «абсурдны» и «лежат точно не в области права».
Он также добавил, что дело против него было «задумано и организовано» в Киеве.
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Вышинский подчеркнул, что особой веры в торжество украинского правосудия нет.
Ранее сообщалось, что защита Вышинского обжаловала продление его ареста на Украине.