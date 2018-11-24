Вышинский рассказал, кто стоит за его задержанием

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Глава РИА «Новости» Украина Кирилл Вышинский заявил, что его задержание было организовано на уровне правительства Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Вышинского, обвинения против него «абсурдны» и «лежат точно не в области права».

Он также добавил, что дело против него было «задумано и организовано» в Киеве.

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Вышинский подчеркнул, что особой веры в торжество украинского правосудия нет.

Ранее сообщалось, что защита Вышинского обжаловала продление его ареста на Украине.