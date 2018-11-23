Экс-глава ЦРУ экстренно госпитализирован
Бывший глава ЦРУ Майкл Хайден экстренно госпитализирован после инсульта. Об этом сообщает The Daily Beast со ссылкой на родных Хайдена.
Друг семьи отметил, что раньше экс-глава ЦРУ не имел подобных проблем со здоровьем. Он добавил, что сейчас Хайден начал процесс реабилитации.
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«Он получает квалифицированную медицинскую помощь, за которую мы благодарны», — говорится в заявлении семьи Хайдена.
Ранее стало известно, что ЦРУ пыталось применять против террористов «сыворотку правды».