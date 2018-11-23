Во Франции мужчина в желтом жилете угрожает взорвать заправку

На западе Франции в городе Анже мужчина в желтом жилете угрожает взорвать гранату на заправочной станции, передает RT со ссылкой на главу МВД страны Кристофа Кастанера.

Сообщается, что мужчина требует встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. На место пришествия прибыли полицейские, из опасной зоны эвакуировали людей.

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По словам министра, желтый флуоресцентный жилет похож на те, которые носили участники акций протеста против повышения цен на топливо.

Мужчина утверждает, что у него есть еще взрывные устройства, он требует встречи с Макроном.

В митингах из-за роста цен на топливо по всей стране на прошлой неделе участвовали более 287 тысяч человек. Во время протестов были задержаны 282 человека, из них 157 человек заключены под стражу.

Также известно, что более 500 человек пострадали при протестах.