Родственники жертв крушения MH17 подали в суд на Россию

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Родственники жертв крушения малайзийского Boeing MH17 в Донбассе подали в Европейский суд по правам человека иск против России. Об этом сообщает Nederlandse Omroep Stichting.

Отмечается, что истцами выступили члены семей 55 голландцев, погибших в результате крушения. Они обвиняют Россию в том, что самолет потерпел крушение, а также в препятствовании следствию.

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Адвокат заявителей также подчеркнул, что Россия предоставила следователям факты, которые впоследствии не подтвердились.

Ранее посол рассказал о реакции на российские данные по катастрофе MH17.