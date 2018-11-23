Родственники жертв крушения MH17 подали в суд на Россию
Родственники жертв крушения малайзийского Boeing MH17 в Донбассе подали в Европейский суд по правам человека иск против России. Об этом сообщает Nederlandse Omroep Stichting.
Отмечается, что истцами выступили члены семей 55 голландцев, погибших в результате крушения. Они обвиняют Россию в том, что самолет потерпел крушение, а также в препятствовании следствию.
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Адвокат заявителей также подчеркнул, что Россия предоставила следователям факты, которые впоследствии не подтвердились.
Ранее посол рассказал о реакции на российские данные по катастрофе MH17.