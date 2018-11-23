Прокуратура Турции выдвинула обвинения по делу об убийстве посла России в Анкаре

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Прокуратура Турции передала в суд дело об убийстве посла России в Анкаре Андрея Карлова в 2016 году, передает агентство Anadolu.

Как отмечается, обвинения предъявлены 28 подозреваемым. Подчеркивается, что среди них есть мусульманский проповедник Фетуллах Гюлен, который является главой террористического течения «Параллельное государство» (FETÖ), проходивший по делу о попытке госпереворота.

Ранее сообщалось, что в Турции завершили следствие по делу об убийстве посла Карлова.