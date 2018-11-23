Питавшийся на прожиточный минимум депутат похудел на семь килограммов

Депутат Саратовский областной думы Николай Бондаренко, который месяц питался на прожиточный минимум в 3,5 тысячи рублей, по итогам эксперимента похудел на семь килограммов. Об этом сообщает ТАСС.

«В первый день после окончания диеты я взвесился. Могу сказать, что на момент начала диеты, месяц назад, я весил 94,5 килограмма. Сегодня весы показали 87 килограмм 100 граммов», — отметил он.

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Бондаренко проинформировал, что собирается посетить врача, чтобы тот оценил состояние его здоровья. Уточняется, что на данный момент он чувствует себя хорошо.

Ранее сообщалось, что саратовский депутат выжил после питания на 3,5 тысячи рублей.