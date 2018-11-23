Обвиняемый по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» объявлен в международный розыск

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Бывший гендиректор компании-собственника торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово Вячеслав Вишневский, обвиняемый по делу о пожаре в ТЦ, объявлен в международный розыск. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, соответствующее постановление вступило в силу 23 ноября.

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«Постановление о розыске было прописано 31 октября. <…> Сегодня оно вступает в законную силу», — сообщила адвокат Вишневского Нина Ревякина.

Ранее суд продлил арест сына экс-главы стройнадзора Кузбасса по делу «Зимней вишни».