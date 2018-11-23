Браудер призвал исключить Россию из Интерпола

Основатель фонда Hermitage Capital финансист Уильям Браудер призвал канадских политиков добиться временного исключения России из Интерпола. Об этом сообщает телеканал CBC.

Отмечается, что данное заявление он сделал во время выступления по видеосвязи перед комитетом общественной и национальной безопасности канадского парламента.

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По мнению Браудера, Россия систематически нарушает правила международной организации.

«Канада должна прямо сейчас принять меры, чтобы приостановить работу России в системе Интерпола, так же, как она была временно отстранена от Олимпийских игр», — сказал Браудер.

Ранее сообщалось, что новым президентом Интерпола был избран представитель Южной Кореи.

До выборов британская газета Times называла россиянина Александра Прокопчука главным претендентом на пост главы Интерпола. После этого сенаторы США выступили против избрания россиянина на пост главы организации.