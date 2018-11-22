Защита заявила об алиби обвиняемых в изнасиловании в Уфе полицейских

<img src="//img.gazeta.ru/files3/727/12057727/ufa-pic905-895x505-38051.jpg">

Адвокат Аслям Халиков заявил, что у двоих из трех экс-полицейских, подозреваемых в изнасиловании дознавателя в Уфе, есть алиби, сообщает РИА «Новости».

По его словам, в это время обвиняемые находились в другом месте.

«Нами собрана доказательная база, свидетельствующая о том, что двух полицейских в это время не было в отделе полиции, есть свидетели, их показания, телефонные звонки с водителями полицейских, есть записи с видеокамер», — рассказал Халиков.

Ранее трем бывшим полицейским в Башкирии предъявили обвинение в групповом изнасиловании девушки-дознавателя.