СК заинтересовался гибелью четырех детей при пожаре в Туле

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Следственный комитет (СК) возбудил дело по факту пожара в квартире в Туле в результате которого погибли четверо детей. Об этом сообщается на сайте СК России.

На сайте ведомства говорится, что дело возбуждено после обнаружения тел четырех детей после тушения пожара. В СК добавили, что рассматривают этот инцидент по признакам преступления «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

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Отмечается, что в данный момент следователи проводят комплекс необходимых следственных действий.

Ранее сообщалось, что в Туле при пожаре в квартире погибли четыре ребенка.