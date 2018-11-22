СК заинтересовался гибелью четырех детей при пожаре в Туле
Следственный комитет (СК) возбудил дело по факту пожара в квартире в Туле в результате которого погибли четверо детей. Об этом сообщается на сайте СК России.
На сайте ведомства говорится, что дело возбуждено после обнаружения тел четырех детей после тушения пожара. В СК добавили, что рассматривают этот инцидент по признакам преступления «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».
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Отмечается, что в данный момент следователи проводят комплекс необходимых следственных действий.
Ранее сообщалось, что в Туле при пожаре в квартире погибли четыре ребенка.