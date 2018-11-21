CNN: больные диабетом могут столкнуться с нехваткой инсулина

Пациенты, которым был диагностирован сахарный диабет 2-го типа, могут столкнуться с нехваткой инсулина к 2030 году, сообщает CNN со ссылкой на материалы журнала Lancet Diabetes and Endocrinology.

В исследовании, проведенном журналом, говорится о том, что число больных диабетом 2-го типа должно возрасти с 405,6 млн до 510,8 млн к 2030 году. Так как не все больные диабетом нуждаются в инсулине, число тех, кому необходим препарат, должно будет, по подсчетам исследователей, увеличиться до 79 млн человек, 41 млн из которых могут столкнуться с его нехваткой при текущих объемах производства.

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Сообщается, что в ходе исследования были проанализированы данные Международной диабетической федерации.

Ранее сообщалось, что на Кубани уволили врача, которая со словами «хоть ты сдохни» отказала диабетику в инсулине.