Сбитый самолетом в Шереметьево мужчина накануне напал на балетмейстера

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Руководитель «Русского национального балета» Сергей Радченко сообщил о нападении мужчины, которого сбил самолет в аэропорту »Шереметьево», передает РИА «Новости».

По его словам, нападение произошло на борту самолета из Мадрида в Москву. Радченко рассказал, что депортированный из Испании гражданин Армении находился в возбужденном состоянии и ударил кого-то по лицу в задней части самолета, после чего стюардесса успокоила его и вернула на место.

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«Я заметил, что он как-то пристально смотрел на меня, и вдруг я почувствовал удар в челюсть. Я спросил: «За что?». Он сказал: «Приедем, увидишь». Я, конечно, ничего не понял», — сказал Радченко.

После этого мужчину ограничили в передвижениях до конца перелета. Радченко отметил, что после этого напавшего на него мужчину отправили в ереванский самолет, откуда тот сбежал. Балетмейстер сообщил, что «особенно не пострадал» в результате произошедшего.

Ранее сообщалось, что после гибели человека на ВПП в Шереметьево завели уголовное дело.