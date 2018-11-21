В Госдуме отреагировали на результаты выборов главы Интерпола

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал избрание южнокорейского кандидата Ким Чон Яна новым президентом Интерпола, передает RT.

«Вмешательство политиков недопустимо. Тот факт, что это произошло, негативным образом скажется на работе организации. В частности может быть продолжена практика игнорирования запросов на выдачу преступников», — сказал Морозов.

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По словам Морозова, позиция украинской стороны во время голосования была во многом обусловлена влиянием США.

При это он подчеркнул, что Южная Корея «нейтральная страна и придерживается взвешенного подхода к международной политике».

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, чем россиянин Александр Прокопчук займется в Интерполе.

Британская газета Times назвала россиянина Александра Прокопчука главным претендентом на пост главы Интерпола. Сенаторы США выступили против избрания россиянина на пост главы организации.

Украина заявила, что рассматривает возможность приостановки членства в Интерполе в том случае, если главой организации изберут Прокопчука.

В Кремле обвинили США в давлении и вмешательстве в выборы главы Интерпола.