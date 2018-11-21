Стало известно, чем займется Прокопчук в Интерполе

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Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, чем россиянин Александр Прокопчук займется в Интерполе, передает РИА «Новости».

По ее словам, он останется на посту вице-президента организации.

«По результатам голосования новым президентом организации стал Ким Чон Ян (Южная Корея). В свою очередь, Александр Прокопчук продолжит деятельность на посту вице-президента Интерпола от Европы», — пояснила Волк.

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Она отметила, что его работа останется прежней, он будет укреплять позиций Интерпола в международном полицейском сообществе.

Ранее новым президентом Интерпола был избран представитель Южной Кореи Ким Чон Ян.

Мэн Хунвей, занимавший прежде пост президента Интерпола, пропал в конце сентября. Позже выяснилось, что он был задержан в Китае, власти страны подозревают его в коррупции. Хунвей был отправлен в отставку.

Британская газета Times назвала россиянина Александра Прокопчука главным претендентом на пост главы Интерпола. Сенаторы США выступили против избрания россиянина на пост главы организации.

Украина заявила, что рассматривает возможность приостановки членства в Интерполе в том случае, если главой организации изберут Прокопчука.

В Кремле обвинили США в давлении и вмешательстве в выборы главы Интерпола.