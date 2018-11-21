Суд продлил арест обвиняемого по делу «Зимней вишни»

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Суд города Кемерово продлил до 25 марта арест экс-сотрудника МЧС Кузбасса Григория Терентьева, обвиняемого в халатности по уголовному делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», передает РИА «Новости».

«Удовлетворено ходатайство старшего следователя по особо важным делам при председателе Следственного комитета РФ о продлении срока содержания под стражей в отношении Терентьева. Срок содержания под стражей продлён до 25 марта 2019 года», — говорится в сообщении суда.

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По данным следствия, экс-начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по Кемерово, Березовскому и Кемеровскому району Григорий Терентьев «обманным путем похитил выплаченную работодателем денежную компенсацию, которая в действительности ему не полагалась».

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия погибли 64 человека.