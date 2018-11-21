ЕГЭ предложили заменить на блокчейн

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Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложили заменить ЕГЭ на систему выявления талантов, основанную на блокчейне, передает РИА «Новости».

Такое предложение он направил министру просвещения Ольге Васильевой.

«Взрослые часто жалуются, что документ ориентирован скорее на теорию, нежели на практику, поэтому проверить, насколько действительно способен ребенок, почти невозможно. В связи с этим предлагается ввести другую методику оценки знаний и способностей учеников, альтернативную сдаче ЕГЭ», — пишет Чернышов.

Оценивать способности ребенка предлагается с помощью трех компонентов: данных, полученных в результате профориентации, его оценок и социальной активности, связанной с общественной деятельностью. Блокчейн-технология сможет анализировать полученную информацию, на основе которой будет решаться вопрос о дальнейшем поступлении в вуз без экзаменов.