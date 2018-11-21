Reuters: Трамп разрешит военным проводить медосмотры мигрантов на границе

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Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность предоставления военным на границе с Мексикой полномочий для проведения медицинского осмотра мигрантов, сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников.

Предложение пока находится в виде проекта. Отмечается, что военные будут привлекаться, чтобы диагностировать болезнь или травму только в случае если работники таможенной или пограничной службы будут перегружены.

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Это предложение расширит миссию Пентагона, который ранее заявлял, что не будет напрямую взаимодействовать с мигрантами.

Трамп пока не подписал данный указ.

Известно, что количество военных на границе с Мексикой может достигнуть 5,8 тыс. человек.