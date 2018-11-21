СМИ узнали об обвинении в мошенничестве прошедшего Сирию генерала

Экс-начальник российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии Сергей Чварков стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Обвинения связаны с контрактом на 400 миллионов рублей между академией Генштаба и «НПО РусБИТех». Следствие считает, что 57-летний генерал разработал систему хищения средств и несколько лет получал зарплату за несуществующих сотрудников.

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Отмечается, что уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено военным следственным отделом СК по Москве в апреле 2018 года.

С мая по октябрь 2016 года Чварков был главой координационного центра по примирению враждующих сторон в Сирии. Генерал вел переговоры с представителями оппозиции и сопровождал гуманитарные конвои. За участие в кампании его наградили орденом «За военные заслуги» и ведомственной медалью.