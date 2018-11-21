Американцев призвали отказаться от салата из-за вспышки кишечной инфекции

Центр по контролю и предотвращению заболеваний США попросил американцев отказаться от потребления салата ромэна из-за вспышки кишечной инфекции, передает РИА «Новости».

В центре также призвали рестораны и магазины прекратить его продажу.

«CDC советует потребителям в США не употреблять салат ромэн, продавцов и рестораны не подавать и не продавать его до тех пор, пока мы не получим больше информации о вспышке», — говорится в сообщении.

Вспышки инфекции были выявлены в одиннадцати штатах США и двух провинциях Канады.