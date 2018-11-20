Следователи СК задержаны при получении взятки в несколько миллионов рублей
Два следователя Следственного комитета (СК) задержаны при получении взятки размером в несколько миллионов рублей, передает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя СК России Светлану Петренко.
«Возбуждено уголовное дело в отношении следователей Сергея Дубинского и Андрея Тринева. Они подозреваются в получении взятки в размере не менее 5 миллионов рублей», — сообщила она.
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Петренко уточнила, что подозреваемые были задержаны с поличным. В ближайшее время им будут выдвинуты обвинения.
Она также подчеркнула, что следствие не будет замалчивать как сами преступные факты, так и информацию о лицах, их совершивших.
Ранее СК назвал среднюю сумму взятки в России.