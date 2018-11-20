В МВД отреагировали на ситуацию вокруг российского кандидата на пост главы Интерпола

<img src="//img.gazeta.ru/files3/829/12009829/RTSIHYZ-pic905-895x505-64341.jpg">

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что в министерстве считают недопустимой политизацию Интерпола как профессиональной международной организации. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она напомнила, что Интерпол как профессиональная международная организация объединяет усилия 192 стран-членов в борьбе с транснациональной преступностью.

Реклама

«Сегодня в зарубежных СМИ мы наблюдаем кампанию, направленную на дискредитацию российского кандидата на пост президента Интерпола», — сказала Волк.

Она напомнила, что российский кандидат на пост главы организации Александр Прокопчук много лет работает в правоохранительной сфере и является действующим вице-президентом Интерпола от Европы.

«В случае избрания Прокопчук будет, как и прежде, осуществлять свою деятельность исключительно в интересах международного полицейского сообщества», — заявила Волк.

Мэн Хунвей, занимавший прежде пост президента Интерпола, пропал в конце сентября. Позже выяснилось, что он был задержан в Китае, власти страны подозревают его в коррупции. Хунвей был отправлен в отставку.

Британская газета Times назвала россиянина Александра Прокопчука главным претендентом на пост главы Интерпола. Сенаторы США выступили против избрания россиянина на пост главы организации.

Украина заявила, что рассматривает возможность приостановки членства в Интерполе в том случае, если главой организации изберут Прокопчука.

В Кремле обвинили США в давлении и вмешательстве в выборы главы Интерпола.