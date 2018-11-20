Число пострадавших при сходе поезда в Каталонии превысило 40 человек

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В Испании число пострадавших в результате схода с рельсов пассажирского поезда выросло до 45 человек. Об этом сообщается в твиттере регионального управления гражданской обороны Каталонии.

Отмечается, что в результате инцидента один человек погиб, еще трое получили тяжелые ранения, а 41 человек пострадал незначительно.

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Ранее перевозчик Roadiles сообщил, что сход поезда произошел из-за оползня.

В общей сложности в поезде находились 150 человек. Из шести вагонов состава с рельсов сошли два.