Число пострадавших при сходе поезда в Каталонии превысило 40 человек
В Испании число пострадавших в результате схода с рельсов пассажирского поезда выросло до 45 человек. Об этом сообщается в твиттере регионального управления гражданской обороны Каталонии.
Отмечается, что в результате инцидента один человек погиб, еще трое получили тяжелые ранения, а 41 человек пострадал незначительно.
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Ранее перевозчик Roadiles сообщил, что сход поезда произошел из-за оползня.
В общей сложности в поезде находились 150 человек. Из шести вагонов состава с рельсов сошли два.