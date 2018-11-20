Глава МВД Франции отреагировал на протесты из-за цен на топливо

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер отреагировал на протесты из-за цен на топливо в стране. Об этом сообщает Associated Press.

По словам чиновника, протестующие блокируют объекты, критически важные для экономики Франции. Он отметил, что у полицейских есть инструкция прогонять водителей, которые блокируют наиболее важные места.

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Также Кастанер отметил, что работа полицейских значительно осложнилась из-за «агрессивности и изменений в поведении демонстрантов...систематически противостоящих силам безопасности».

Ранее стало известно, что в ходе протестов против роста цен на топливо во Франции пострадали более 500 человек.

В митингах по всей стране участвовали более 287 тысяч человек. Во время протестов были задержаны 282 человека, из них 157 человек заключены под стражу.