В Испании из-за шторма затопило почти все популярные курорты

<img src="">

В Испании из-за сильнейшего шторма затопленными оказались большинство популярных курортов, включая остров Тенерифе и Балеарские острова. Об этом сообщает издание El Confidencial.

Отмечается, что сильные проливные дожди начались в Испании в субботу, 17 ноября. По данным газеты, экстренные службы нашли в Галисии тело пожилой женщины, которая утонула, когда ее дом затопило водой.

Реклама

В издании подчеркнули, что на острове Тенерифе волны достигали 10 м. Они сносили балконы гостиниц, которые находятся на первой линии. В Малаге из-за шторма оказались разрушенными несколько кафе и ресторанов.

В данный момент в провинциях Аликанте и Валенсия и в Барселоне объявлен красный уровень опасности. На Балеарских островах введен оранжевый режим опасности.

Ранее сообщалось, что на Сицилии и Сардинии объявили наивысший уровень опасности из-за ливней.