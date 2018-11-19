Генпрокуратура: яды по делу Магнитского изучались в США, Франции и Италии

Представитель генпрокуратуры Михаил Александров заявил, что многолетние исследования веществ, которыми, предположительно, был отравлен Сергей Магнитский, проводились в лабораториях США, Франции и Италии, передает РИА «Новости».

«В России развернутые целенаправленные исследования данных веществ не проводились», — сказал он.

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По его словам, «особенно пристально» исследуется острая и хроническая токсичность ряда опасных соединений алюминия при пероральном и ингаляционном путях воздействия на организм человека.

Ранее сообщалось, что Сергея Магнитского и других причастных к фонду Hermitage Capital Уильяма Браудера могли отравить «диверсионными химическими веществами с соединениями алюминия».