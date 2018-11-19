Киевляне взбунтовались из-за отсутствия тепла почти месяц

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В Киеве жители улицы Зоологической перекрыли дорогу из-за отсутствия отопления, сообщает «112 Украина».

Митингующие пообещали протестовать каждый день, пока в их квартиры не дадут тепло. Отмечается, что тепло в домах отсутствует с 24 октября.

Коммунальные службы объясняют это тем, что на линии произошла авария и проводятся ремонтные работы.

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На место прибыл наряд патрульной полиции.

Ранее протестующие перекрыли центр Киева из-за отсутствия отопления.