Киевляне взбунтовались из-за отсутствия тепла почти месяц
В Киеве жители улицы Зоологической перекрыли дорогу из-за отсутствия отопления, сообщает «112 Украина».
Митингующие пообещали протестовать каждый день, пока в их квартиры не дадут тепло. Отмечается, что тепло в домах отсутствует с 24 октября.
Коммунальные службы объясняют это тем, что на линии произошла авария и проводятся ремонтные работы.
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На место прибыл наряд патрульной полиции.
Ранее протестующие перекрыли центр Киева из-за отсутствия отопления.