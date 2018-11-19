Генпрокуратура заподозрила Браудера в убийстве Магнитского

Советник генпрокурора России Николай Атмоньев заявил, что основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер был больше других заинтересован в смерти юриста Сергея Магнитского, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что Браудер получил от Магнитского ложное заявление, которое было использовано в провокационных целях, и был заинтересован в смерти Магнитского, чтобы избежать разоблачения.

Ранее сообщалось, что Сергея Магнитского и других причастных к фонду Hermitage Capital Уильяма Браудера могли отравить «диверсионными химическими веществами с соединениями алюминия».