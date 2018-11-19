В России возбудили новое уголовное дело против Браудера

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Советник генпрокурора России Николай Атмоньев заявил, что в отношении Уильяма Браудера возбуждено новое уголовное, передает РИА «Новости».

«В прошедшую пятницу в отношении Браудера вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по признакам создания преступного сообщества и руководства им, то есть по преступлению, предусмотренного частью 1 статьи 210 УК России,» - заявил Атмоньев.

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Также он сообщил, что Россия объявит финансиста и инвестора, основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера в розыск в рамках конвенции ООН против транснациональной преступности.

Ранее глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер, которого Генпрокуратура России обвинила в переводе денег экс-кандидату в президенты США Хиллари Клинтон, был «потрясен» ответом Белого дома на выдвинутые против него обвинения.