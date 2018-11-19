В Москве на вокзалах забывчивые пассажиры оставили семь хомячков

Названы самые необычные вещи, которые в 2018 году пассажиры забывали на вокзалах в Москве, передает агентство городских новостей «Москва».

Так, самыми необычными находками, переданными в камеры хранения столичных вокзалов, были костыли, лодка-байдарка и коробка с семью хомяками.

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При этом отмечается, что чаще всего граждане забывают сумки с самым разным содержимым, телефоны, в том числе оставленные на зарядке, документы и билеты на поезд, а также ключи, зарядные устройства и зонты.

Ранее в московском метро рассказали о самых необычных вещах, которые забывали пассажиры: бензопила, хоккейная клюшка, карниз, монитор и обои.