Посол Канады отреагировал на нападение на журналиста страны в Киеве
Посол Канады на Украине Роман Ващук заявил о необходимости эффективного ответа на нападение на журналиста Майкла Колборна в Киеве. Об этом он написал в твиттере.
Он добавил, что украинская полиция должна подтвердить приверженность защите средств массовой информации и прав человека.
Реклама
Ранее официальный представитель МИД Украины Екатерина Зеленко назвала недопустимым нападение на канадского фотографа Майкла Колборна.
У журналиста возникла словесная перепалка с двумя мужчинами, когда он вел фотосъемку вблизи Владимирского собора. В результате один из них ударил потерпевшего в лицо, а другой — применил газовый баллончик.