Посол Канады отреагировал на нападение на журналиста страны в Киеве

Посол Канады на Украине Роман Ващук заявил о необходимости эффективного ответа на нападение на журналиста Майкла Колборна в Киеве. Об этом он написал в твиттере.

Он добавил, что украинская полиция должна подтвердить приверженность защите средств массовой информации и прав человека.

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Ранее официальный представитель МИД Украины Екатерина Зеленко назвала недопустимым нападение на канадского фотографа Майкла Колборна.

У журналиста возникла словесная перепалка с двумя мужчинами, когда он вел фотосъемку вблизи Владимирского собора. В результате один из них ударил потерпевшего в лицо, а другой — применил газовый баллончик.