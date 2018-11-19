В Болгарии прошли массовые акции протеста
В Болгарии прошли массовые акции протеста с требованием отставки правительства. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, протестующие выступили против повышения цен на бензин и ОСАГО.
Как отмечается, участники акции также раскритиковали увеличение размера транспортного налога на старые автомобили.
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При этом в результате протестов были частично заблокированы ключевые автомагистрали страны.
Ранее сообщалось, что во Франции в ходе протестов из-за цен на топливо пострадали более 400 человек.