В Болгарии прошли массовые акции протеста с требованием отставки правительства. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, протестующие выступили против повышения цен на бензин и ОСАГО.

Как отмечается, участники акции также раскритиковали увеличение размера транспортного налога на старые автомобили.

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При этом в результате протестов были частично заблокированы ключевые автомагистрали страны.

Ранее сообщалось, что во Франции в ходе протестов из-за цен на топливо пострадали более 400 человек.