Министр просвещения поддержала не сдавших математику учителей

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Министр просвещения России Ольга Васильева прокомментировала исследование Рособрнадзора, в котором говорится о том, что около половины преподавателей математики не справились с тестом по собственному предмету, передает Первый канал.

«Коллеги, касаемо этого исследования, я хочу, чтобы услышали все: исследование не закончилось, результаты, которые опубликованы — незаконченного исследования. Мое глубочайшее убеждение, что оно некорректно от начала и до конца», — сказала Васильева.

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Она также отметила, что для нее «остается спорным» вопрос о социологическом успехе проведенного исследования.

Ранее в Рособрнадзоре сообщили, что почти половина российский учителей не справилась с заданиями по таким предметным областям, как «математика и информатика» и «основы духовно-нравственной культуры народов России».