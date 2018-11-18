Во Франции в ходе протестов из-за цен на топливо пострадали более 400 человек
В ходе протестных акций из-за роста цен на топливо во Франции пострадали 409 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на главу МВД Кристофа Кастанера.
Как отмечается, 14 человек получили тяжелые ранения.
По словам Кастанера, в ходе протестов пострадали 28 сотрудников полиции, жандармерии и пожарных частей.
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Также, как сообщалось ранее, один протестующий погиб.
Уточняется, что в протестных акциях участвовали более 287 тысяч человек. В ходе протестов были задержаны 282 человека, из них 157 человек заключены под стражу.