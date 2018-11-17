В УПЦ заявили, что их епископов вызывают «на разговор» в СБУ
Глава юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов заявил, что их епископов вызывают на разговор в Службу безопасности Украины, передает РИА «Новости».
Он заявил, что после последних событий вокруг УПЦ это «вполне ожидаемо».
В то же время Бахов отметил, что процессуальный закон не содержит такой формы общения, как «разговор» или «беседа».
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«Поэтому, дорогие владыки и отцы, сомневаюсь, что они с вами о Боге будут говорить», — добавил он.
Ранее глава УПЦ обратился с заявлением к верующим.